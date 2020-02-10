Ярославль, 10 февраля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Федеральное агентство водных ресурсов не предприняло должных мер для предотвращения подтопления Ярославля. Это следует из результатов проверки Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Потоп в Ярославле

Именно Росводресурсы регулируют работу водохранилищ на Волге, давая в «РусГидро» решения о количестве сбрасываемой воды.

«Верхне-Волжским Бассейновым Водным управлением Федерального агентства водных ресурсов не приняты эффективные и своевременные меры по предотвращению негативного воздействия вод Горьковского водохранилища на территории Ярославской области (в том числе ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов). В связи с указанными нарушениями Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой в адрес Верхне-Волжского Бассейнового Водного управления Федерального агентства водных ресурсов внесено представление», — говорится в сообщении Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, часть вины лежит и на властях региона. Как выяснилось, в Ярославской области не определены зоны затопления и подтопления населенных пунктов.

«Установлено, что проведение указанных работ требуется в 134 населенных пунктах на территории Ярославской области, в т.ч. 11 муниципальных районов и 3 городских округов. При этом в настоящее время указанные работы Департаментом запланировано провести лишь на территории 2 городских округов (города Ярославля и города Рыбинска Ярославской области), 4 муниципальных районах (Мышкинского, Угличского, Даниловского и Любимского муниципальных районов)», — сообщили в прокуратуре.

В адрес департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ярославский межрайонный природоохранный прокурор внес представление по этому поводу.

Отсутствие определенных зон затопления позволяет вести бесконтрольное строительство в опасных зонах. Что по факту и происходит в Ярославской области.