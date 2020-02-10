Ярославль, 10 февраля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Федеральное агентство водных ресурсов не предприняло должных мер для предотвращения подтопления Ярославля. Это следует из результатов проверки Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Именно Росводресурсы регулируют работу водохранилищ на Волге, давая в «РусГидро» решения о количестве сбрасываемой воды.
«Верхне-Волжским Бассейновым Водным управлением Федерального агентства водных ресурсов не приняты эффективные и своевременные меры по предотвращению негативного воздействия вод Горьковского водохранилища на территории Ярославской области (в том числе ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов). В связи с указанными нарушениями Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой в адрес Верхне-Волжского Бассейнового Водного управления Федерального агентства водных ресурсов внесено представление», — говорится в сообщении Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Кроме того, часть вины лежит и на властях региона. Как выяснилось, в Ярославской области не определены зоны затопления и подтопления населенных пунктов.
«Установлено, что проведение указанных работ требуется в 134 населенных пунктах на территории Ярославской области, в т.ч. 11 муниципальных районов и 3 городских округов. При этом в настоящее время указанные работы Департаментом запланировано провести лишь на территории 2 городских округов (города Ярославля и города Рыбинска Ярославской области), 4 муниципальных районах (Мышкинского, Угличского, Даниловского и Любимского муниципальных районов)», — сообщили в прокуратуре.
В адрес департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ярославский межрайонный природоохранный прокурор внес представление по этому поводу.
Отсутствие определенных зон затопления позволяет вести бесконтрольное строительство в опасных зонах. Что по факту и происходит в Ярославской области.