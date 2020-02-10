Санкт-Петербург, 10 февраля, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск к бывшему кандидату на пост губернатора Северной столицы Владимиру Бортко. ООО «Реклама-Центр» пытается взыскать с него задолженности в несколько миллионов рублей из-за неоплаченный рекламной кампании, сообщает 10 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Владимир Бортко

Согласно исковым требованиям, в июне 2019 года между ООО «Реклама-Центр» и кандидатом в губернаторы Петербурга Владимиром Бортко был заключен договор. Согласно его условиям, ООО должно было подготовить и разместить в городе агитационные материалы в период с июня по август 2019 года. Однако Бортко оплатил лишь два месяца предоставленных услуг, поскольку позже объявил о прекращении своего участия в гонке за пост губернатора.

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Истец посчитал, что этими действиями политика были нарушены его права, поскольку ответчик не уведомил о своём решении заблаговременно и в надлежащей форме. Поэтому исполнитель счёл договор действующим и продолжил оказывать услугу до окончания срока размещения. Таким образом на сегодняшний день у Бортко образовалась задолженность в 4 млн 105 тыс. рублей, в том числе НДС 20% — 684 166 рублей 67 копеек.

«В связи с отсутствием оплаты в адрес Бортко почтовым отправлением с описью вложения была направлена досудебная претензия. Ответа на письменную претензию не последовало, задолженность не погашена», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

В итоге исполнитель обратился в суд, чтобы взыскать с Бортко в пользу ООО «Реклама-Центр» сумму основной задолженности, пени, проценты за просрочку оплаты денежных средств по договору, а также неустойку и проценты по дату фактического исполнения судебного акта по настоящему делу, судебные расходы, в том числе государственную и расходы на нотариуса. Общая сумма иска на 10 февраля составляет 4 млн 348 тыс. 897 рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 марта 2020 года.

Напомним, 31 августа 2019 года Владимир Бортко подал в Горизбирком официальное заявление о снятии с выборов губернатора Санкт-Петербурга и, выступая перед журналистами, объявил себя «политическим трупом», добавив, что не исключает и сдачи мандата депутата Госдумы. Однако этого так и не произошло — Бортко по-прежнему входит во фракцию КПРФ в Госдуме.