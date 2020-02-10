Калуга, 10 февраля, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В Калуге заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

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По данным ведомства, за неделю в областном центре зарегистрировано 4536 случаев ОРВИ и 40 случаев гриппа (предыдущая неделя, соответственно, 3845 и 16). Общее число больных относительно предыдущей недели увеличилось на 18,5%. Заболеваемость на 20,3% превысила эпидемический порог. Превышение порогового уровня заболеваемости отмечено во всех возрастных группах у детей (45%), у взрослого населения заболеваемость на 23,8% ниже, чем пороговый показатель.

Грипп зарегистрирован у детей в возрасте до 14 лет — 29 случаев ‑ и 11 случаев — у взрослых. Частота госпитализации больных с симптомами гриппа и ОРВИ в медицинские организации возросла на 8,2%. По информации Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, с диагнозом ОРВИ в стационары госпитализировали 132 больных (предыдущая неделя — 122). В отдельных школах временно прекращены занятия. По данным управления образования Калуги, приостановлены занятия в 71 классе 19 школ.

Всего в Калужской области за неделю зарегистрировано 7295 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 44 случая гриппа (предыдущая неделя — 6338 случаев респираторных инфекций и 20 случаев гриппа).