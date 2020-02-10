Москва, 10 февраля, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Правительство России ускорило проработку соответствующих документов о поправках в бюджет по финансированию социальных выплат. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По его словам, уже на следующем заседании члены правительства рассмотрят поправки в бюджет 2020 года для дополнительного финансирования мер по соцподдержке граждан.

В первую очередь это будет касаться выплаты материнского капитала и тех выплат и пособий, о которых говорилось в послании президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что государство продолжит выполнять все социальные обязательства в полном объеме.

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