Барнаул, 10 февраля, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где вот уже почти месяц с короткими перерывами идут снегопады, вновь наблюдаются неблагоприятные погодные явления. Мокрый снег и метели опять стали серьёзной проблемой для жителей региона. Но региональные власти во главе с губернатором Виктором Томенко, побывав со «снежным дозором» в трёх районах края и признав проблемы с организацией снегоуборочных работ, больше не утруждают пресс-службы информированием о насущном. А проблемы, судя по многочисленным сообщениям в социальных сетях, никуда не делись. К примеру, в Заринском районе на заснеженность пожаловалась сегодня, 10 февраля, жительница села Новомоношкино.

Цитата со страницы министерства транспорта и связи Алтайского края Алтайские чиновники утверждают, что все дороги расчистили после снегопадов

А корреспонденты «Змеиногорского вестника» («ЗВ») сообщили, что вот уже неделю живут «отрезанными» от райцентра жители села Локоток: с 3 февраля у них отсутствует дорога как на Змеиногорск, так и на посёлок Октябрьский.

«Жители уже на протяжении недели не могут сдать молоко, а это ведь одна из основных статей дохода людей в сельской местности. Также они не могут выехать в больницу в Змеиногорск и на работу в ООО «Октябрьский», многие жители села трудоустроены как раз там», — пишет «ЗВ».

Цитата со страницы сайта «Змеиногорский вестник» Дорога в Змеиногорском районе

По словам местных жителей, продуктового дефицита в селе пока нет, товары первой необходимости завозятся к ним силами МЧС, но на вопрос «когда наконец появится дорога?» им отвечают буквально следующее: «На днях».

Тем временем краевое министерство транспорта на своём сайте размещает какую угодно информацию, но только не о закрытых из-за снега населённых пунктах. «Все дороги Алтайского края открыты для движения», — заявлено на сайте ведомства 4 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снежная командировка губернатора Алтайского края Виктора Томенко вЛоктевский, Третьяковскийи Змеиногорский районы (именно там объявлен режим ЧС в связи со снегопадами) состоялась 31 января 2010 года. После этого чиновники почти перестали информировать граждан о расчистке дорог.

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