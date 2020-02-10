В Ярославле арестована банда чёрных риэлторов
Ярославль, 10 февраля, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Ярославской области действовала банда чёрных риэлторов, которые убили женщину, чтобы завладеть ее квартирами. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России.
23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. Сдедователям удалось установить ее личность. Выяснилось, что 50-летняя погибшая владела двумя квартирами в Ярославле. Незадолго до ее смерти они перешли в собственность третьих лиц. Вскоре после этого стало ясно — женщину убили.
5 февраля 2020 года в ходе проведенных сотрудниками областного управления уголовного розыска и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемой участницы преступной группы было установлено. Подозреваемая признала вину в инкриминируемых ей преступлениях.
Сейчас все участники преступной группы арестованы, им предъявлены обвинения. Обвиняемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.