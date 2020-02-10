Киев, 10 февраля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Украинский политолог Виктор Небоженко подвел итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Италию и Ватикан, который состоялся 7 — 8 февраля.

President.gov.ua Франциск I и Владимир Зеленский

Эксперт считает, что этот визит в очередной раз показал, что у Украины в принципе нет дипломатии и собственных геополитических проектов, цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Критически оценил Небоженко и встречу Зеленского в Ватикане с папой Римским.

«После поездки президента Зеленского в экзотический Оман и встречи там с загадочными людьми, у которых есть огромные деньги, но они любят быть в тени, надеяться на успех встречи с папой Римским было крайне наивно. У Ватикана одна из лучших разведок в мире, и папа Римский знает о Зеленском больше, чем он сам о себе и о политическом будущем нашего президента», — заявил эксперт.

Политолог считает, что Зеленскому в Италии стоило добиваться согласия или внимания Сильвио Берлускони «к своей персоне».

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский заявил, что в основном обсуждал с папой Римским мир на Украине.

«Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — отметил он после аудиенции.

Также президент заявил, что обратился к папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцев, «удерживаемых в Донбассе, в Крыму и России». Стороны, кроме того, обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

Зеленский сказал, что папу Римского очень ждут на Украине, «где он пользуется чрезвычайно большой поддержкой и доверием».