Медынь, Калужская область, 10 февраля, 2020, 12:57 — ИА Регнум. В Калужской области в ночь на 9 февраля в деревне Похожаево Медынского района произошёл пожар, полностью уничтоживший бревенчатый двухквартирный дом. От строения осталась лишь печка. На пожарище найдены останки человека. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Предположительно, погибший — это местный житель 1959 года рождения. По предварительной информации, накануне пожара он употреблял спиртное, курил в постели и, видимо, уснул с непогашенной сигаретой.

По факту пожара следственными органами проводится проверка. Назначены экспертные исследования, устанавливаются обстоятельства произошедшего.