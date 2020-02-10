Выборг, Ленинградская область, 10 февраля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Выборгском районе Ленинградской области в понедельник, 10 февраля, произошло тяжелое ДТП с жертвами. Водитель лесовоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, в результате — двое погибших и один раненый. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today Последствия ДТП с лесовозом в Ленобласти (цитата группы «ДТП и ЧП")

По предварительной информации, ДТП произошло около 09:00 мск около посёлка Красносельское на 52-м км автомобильной дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. 56-летний водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом (лесовоз) на правом закруглении дороги совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2114 и Nissan.

В результате столкновения в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончались двое мужчин — водитель и пассажир, на вид 30−35 лет, ещё один мужчина того же возраста получил тяжелые травмы.

«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавших устанавливаются», — подытожили в ГИБДД.

Отметим, ранее УГМС по СЗФО сообщало о неблагоприятных погодных условиях в регионе. В понедельник, 10 февраля, в большинстве районов Ленинградской области ожидается сильный ветер с порывами 15−20 м/с, кроме того, местами будет идти мокрый снег, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица.