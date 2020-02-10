Иркутск, 10 февраля, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Сибирский полпред Сергей Меняйло и исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 10 февраля, вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 23 жителям Иркутска, Иркутского района и Ангарского городского округа. Среди награжденных — участники боевых действий, труженики тыла, бывшие жители блокадного Ленинграда, сообщает официальный сайт Приангарья.

Правительство Иркутской области Вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Приангарье

«Вы и ваши однополчане совершили настоящий подвиг. Для меня День Победы — это важный праздник, мой отец был ветераном. Я сам ношу погоны, и сегодня для меня особая честь поздравить вас. Спасибо за Победу и низкий вам поклон!» — сказал Сергей Меняйло.

Всего в Иркутской области юбилейными медалями будут награждены около девяти тысяч семисот участников войны и тружеников тыла.

«Та война коснулась каждой семьи. Моя не стала исключением, поэтому для меня этот праздник со слезами на глазах. Мы помним и будем помнить. У нас нет права забыть ваш подвиг», — сказал Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Приангарья внесли большой вклад в дело Победы. Больше половины из 200 000 человек, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений.

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