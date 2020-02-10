Горно-Алтайск, 10 февраля, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Столица Горного Алтая получила сертификат участника программы по защищённости городов от возможных природных и техногенных катастроф. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Сайт управления Роспотребназдзора по Республике Алтай 04.rospotrebnadzor.ru/ Сугробы в Горно-Алтайске

Как отмечается, при выборе городов учитывались состояние устойчивости критически важных объектов, образовательных и медицинских учреждений и т. д.

«Сертификат подтверждает высокий уровень защищённости людей в этих населённых пунктах от возможных природных и техногенных катастроф, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры города», — отметили городские власти.

Между тем город всё ещё не справляется со снегом. По данным управления Роспотребнадзора по республике, только на прошлой неделе девять человек получили травмы из-за заваленных снегом улиц и неудовлетворительной подсыпки тротуаров и подходов к зданиям.

«Некачественная расчистка дорог от снега приводит к повышенной аварийности, доставляет неудобства мамам с маленькими детьми, пенсионерам, затрудняет проезд скорой помощи, пожарных машин и мусоровозов», — добавили в управлении.

Добавим, что нарекания продолжает вызывать работа регионального оператора по вывозу отходов. Как сообщало ИА REGNUM, контейнерные площадки остаются заваленными отходами, несмотря на штрафы.

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