Санкт-Петербург, 10 февраля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. К 183-й годовщине со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге пройдет целый ряд мероприятий, среди которых экскурсия по местам, связанным с последними днями жизни поэта, открытие тематической выставки и музыкально-поэтическая программа. Об этом сообщает Всероссийский музей А. С. Пушкина.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Пушкину на площади Искусств в Петербурге

Мероприятия, посвящённые дню памяти поэта, начнутся в 12:00 мск с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику поэту в Лицейском саду в городе Пушкин, на улице Садовая, 2.

В 13:00 мск в зелёном зале мемориального музея-квартиры Пушкина на набережной реки Мойки, 12 откроется выставка «Благородный книжник». Выставка будет посвящена 225-летию со дня рождения книгопродавца и издателя Александра Смирдина, который выпустил первое полное издание восьми глав романа «Евгений Онегин», а также переиздал поэмы Пушкина.

В 14:30 мск по традиции во дворе дома 12 на набережной реки Мойки пройдёт торжественное памятное собрание с участием директора Всероссийского музея А. С. Пушкина, доктора культурологии, профессора Сергея Некрасова. После чего в 14:45 мск будет объявлена минута молчания.

В 15:45 мск в музее-квартире состоится музыкально-поэтическая программа «Приношение Пушкину». В рамках неё будет представлено второе дополненное издание книги Галины Седовой «Ему было за что умирать у Черной речки». Студенты второго курса актерского факультета Института современного искусства (Москва) сыграют литературно-музыкальную композицию «Метель» по одноименной повести Пушкина. А Виталий Романов (баритон) и Ольга Ваганова (фортепиано) исполнят романсы на стихи Александра Пушкина и Антона Дельвига.

Вход на мероприятие свободный, хотя количеством мест ограничено.

Помимо этого, в этот день организаторы проведут ряд экскурсий. Так в 13:30 и 15:30 мск всех желающих приглашают принять участие в автобусной экскурсии «А. С. Пушкин в Петербурге» с посещением места роковой дуэли на Черной речке. Льготная стоимость для всех категорий граждан — 650 рублей .

А в 12:00, 14:00, 16:00 — начало пешеходной экскурсии «Последний путь Пушкина». Она начнётся у дома на Мойке, 12, далее по набережной к церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, где отпевали поэта. Льготная стоимость для взрослых —190 рублей, а для пенсионеров, школьников и студентов — 110 рублей.

Отметим, что, согласно также сложившейся традиции, Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина и Основная литературно-монографическая экспозиция «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» в понедельник, 10 февраля, будут открыты для посетителей бесплатно с 10:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00 (последняя группа входит в музей за час до закрытия).

«В этот день по Музею-квартире А. С. Пушкина посетители пройдут тем маршрутом, каким шли современники поэта в январе 1837 года», — отметили в музее.

10 февраля 2020 года исполняется 183 года со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина (1799−1837).