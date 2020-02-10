Калуга, 10 февраля, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Калуге за бытовое убийство мужчины 56-летняя местная жительница приговорена судом к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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27 марта 2019 года в своей калужской квартире по улице Георгиевской в ходе ссоры женщина несколько раз ударила мужа кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался,

Суд признал женщину виновной в совершении убийства по статье «Умышленное причинение смерти другому человеку».