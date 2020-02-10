Калуга, 10 февраля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Калуге 34-летний мужчина приговорён районным судом к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один год за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом 10 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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В ноябре 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону «112» сообщил, что при помощи гранаты, находящейся у него в руке, совершит взрыв дома 10 но улице К. Либкнехта в Калуге. При проверке места происшествия взрывных устройств обнаружено не было.

Данное сообщение было воспринято силовиками, как реальная опасность гибели людей и повреждения дома, а также отвлечения сил и средств правоохранительных органов, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.