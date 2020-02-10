Горно-Алтайск, 10 февраля, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Региональный оператор по вывозу отходов в Республике Алтай по-прежнему не обеспечивает достаточную периодичность вывоза мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по итогам проведённых рейдов.

Сайт управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 04.rospotrebnadzor.ru/ Заваленные мусором контейнерные площадки в Горно-Алтайске

Между тем, согласно новым требованиям мусор должен вывозиться как минимум раз в трое суток. Однако контейнерные площадки остаются завалены отходами.

«В 2019 году организация получила от Роспотребнадзора более двух десятков штрафов. Очевидно, её руководство не пересмотрело своё отношение к исполнению обязательств», — отметили в управлении.

В январе 2020 года компания «Коммунальщик», выполняющая функции регоператора и её директор получили по штрафу. Ещё один штраф руководство организации получило в начале февраля.

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