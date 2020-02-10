Новосибирск, 10 февраля, 2020, 09:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области организация работы с обращениями граждан в 2019 году вышла на новый уровень. Усилить динамику призван механизм обратной связи по результатам рассмотрения обращений. Тема рассмотрена на еженедельном оперативном совещании губернатора региона Андрея Травникова с членами новосибирского правительства, руководителями областных исполнительных органов государственной власти и главами муниципальных образований.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить обратную связь при работе с обращениями граждан

Согласно данным, озвученным начальником управления по работе с обращениями граждан — общественной приёмной губернатора Игоря Баранова, в 2019 году работа была направлена на обеспечение права граждан на обращение в любые государственные органы и органы местного самоуправления и гарантированное получение ответа на обращение.

За весь прошлый год в адрес губернатора через общественную приёмную поступило около 25 тысяч письменных и личных обращений (на 7 тысяч меньше, чем в 2018 году). 328 граждан приняты главой региона и его заместителями на личных приёмах.

По результатам работы мобильной приёмной, в адрес губернатора от новосибирцев поступило 32 письменных благодарности — за оперативное реагирование на их обращения (ранее такого не было).

Андрей Травников призвал коллег по органам исполнительной власти не слишком обольщаться этими благодарностями, потому как объектов, требующих ремонта, в регионе пока больше, чем слов благодарности.

«Организация работы по рассмотрению обращений граждан, организация личных приёмов за 2019 год вышла на новый уровень, — сказал Травников. — Однозначно положительный опыт — работа мобильной приёмной, оперативной группы этой приёмной. Жителям очень приятно, когда они слышат обратную связь, когда к ним обращаются из аппаратов и приёмных руководителей и узнают — дан ли ответ на вопрос, удовлетворены ли они решением проблемы? Эту обратную связь надо усиливать. 25 тысяч обращений общественная приёмная губернатора переработать и дать по ним обратную связь не сможет. Это задача каждого из руководителей на местах — получать запросы и стараться давать обратную связь жителям по результатам рассмотрения их обращений. Всех руководителей прошу иметь в виду: любой вопрос, который вы рассматриваете и на который даёте ответ, может быть перепроверен! Может быть организован выезд оперативной группы мобильной приёмной, которая на месте выяснит, довольны жители решением проблемы или нет. Также важная задача — научиться давать гражданам понятные, конкретные ответы на их обращения. Иногда ответы чиновников представляют собой нагромождение цитат из законодательства с завуалированными фразами. Нужно учиться давать ответ прямой и по существу».

Наиболее активными в 2019 году были жители Каргатского и Болотнинского районов, города Оби, Новосибирского и Мошковского районов. Меньше всего обращались жители Здвинского, Убинского, Краснозёрского, Чановского и Чулымского районов.

Как уточнили в правительстве региона, в 15 тыс. письменных обращений содержались 22,5 тыс. вопросов. Губернатор на личных приёмах принял 111 человек. Мобильными приёмными всех уровней проведено 270 выездов и рассмотрено 325 вопросов, по 103 вопросам приняты оперативные меры.