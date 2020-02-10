Ярославль, 10 февраля, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Ярославская епархия приняла решение передать мэрии города одно из старейших кладбищ — Леонтьевское. Об этом сообщает официальный сайт Ярославской епархии.

Группа Леонтьевской церкви Вконтакте Леонтьевское кладбище

Решение принято на прошедшем 7 февраля заседании расширенного Епархиального совета. Кладбище располагается около церкви Леонтия Ростовского в центральной части города, его обслуживанием занимается приход. Захоронения там стоят свыше 100 тысяч рублей — на порядок дороже, чем на муниципальных кладбищах. Вокруг захоронений периодически происходят конфликты. Ради новых могил уничтожаются старые захоронения.

При этом администрация кладбища не считает действующими нормативные акты в похоронном деле. Например, даже подзахоронение урны с прахом родственника на существующей могиле стоит десятки тысяч рублей, в то время как на муниципальных кладбищах это делается бесплатно. Все платежи оформляются как добровольные пожертвования приходу. В епархии признали существование проблем.

«В рамках заседания расширенного Епархиального совета было рассмотрено положение дел на Леонтьевском кладбище города Ярославля, вокруг захоронений на котором возник ряд конфликтных ситуаций между родственниками усопших и администрацией кладбища. Решением владыки Пантелеимона, в бытность его Митрополитом Ярославским, был сменен настоятель Леонтьевского прихода. Сейчас же Совет решил в связи с Церковной целесообразностью и отсутствием должных возможностей Местной религиозной организации православного Прихода Леонтьевского храма города Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной Церкви привести выделенный ему ранее участок кладбища в соответствие с принятыми законодательством нормами, передать принадлежащую Приходу часть Леонтьевского кладбища мэрии города Ярославля», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской епархии.

Отметим, что решение было принято после смены митрополита Ярославского и Ростовского.