Кемерово, 10 февраля, 2020, 09:27 — ИА Регнум. В Кемерове на здании школы №19, где в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь, открыли мемориальную доску, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Администрация города Кемерово

Администрация города Кемерово Мемориальная доска

По официальным данным, в годы войны столица Кузбасса приняла 13 тыловых эвакуационных госпиталей. Их разместили в десяти школах, педучилище, коксохимическом техникуме и городской больнице.

Администрация города Кемерово

15 сентября 1941 года в город прибыл Харьковский эвакогоспиталь № 3629. Он был дислоцирован в школе №19. После уроков школьники спешили в палаты, чтобы поддержать раненых.

Администрация города Кемерово

«В память о кемеровчанах, которые работали в госпитале, на здании школы открыли мемориальную доску, а также прошло возложение цветов к монументу Воину-победителю на набережной Кировского района», — уточнили в городской администрации.