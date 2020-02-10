Красноярск, 10 февраля, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Возле школы в селе Еловое Емельяновского района Красноярского края появилась берёза с именами погибших участников Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в краевом министерстве образования.

Карина Пушнегина, krskstate.ru Дерево памяти у сельской школы в Красноярском крае

На березу, посаженную рядом со школой, ученики и жители села повязали бирки с именами родных, погибших на войне.

По словам и. о. директора Еловской школы Карины Пушнегиной, в селе практически в каждой семье есть свои герои Великой Отечественной войны:

«Хочется, чтобы память о них жила всегда».

Пушнегина подчеркнула, что дерево «стало символов, обелиском для всего посёлка». Люди несут к нему цветы.

В министерстве напомнили, что создание дерева памяти в Еловском — одно из мероприятий Всероссийской акции «100 дней до Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, тобольские ветераны рассказали о тяготах Великой Отечественной войны.