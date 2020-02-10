Улан-Удэ, 10 февраля, 2020, 08:33 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл открытое совещание с министрами в Физкультурно-спортивном комплексе, полном зрителей из числа местных жителей и журналистов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, мероприятие получило название «Наша Бурятия».

Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru Полный зал на открытом совещании правительства Бурятии

«Сегодня у нас очень необычный формат. И мы впервые так делаем, и хочется, чтобы все получилось. Что мы задумали? Задача не только показать результаты, которые есть, но также совместно найти пути решения тех вопросов, которые стоят перед республикой», — заявил на открытии глава.

По его словам, формат совещания был выбран для того, чтобы наибольшее количество людей могли принять участие в поиске и принятии решений. Он пообещал в т.ч. принять изменения в бюджет по итогам мероприятия.

Здесь выступили с докладами зампреды правительства, а также министр сельского хозяйства. В рамках мероприятия прошли 12 круглых столов, на которых жителей попросили внести свои предложения по решению проблем. Тематика круглых столов охватила такие направления, как экономика, сельское хозяйство, строительство, дороги, энергетика, здравоохранение, образование, культура и другие.