В Таиланде у острова Пхукет столкнулись два катера. Пострадали более 20 жителей России, погибли двое детей из РФ. Подробности происшествия — в трансляции ИА REGNUM.

Thephuketnews.com Одна из поврежденных лодок

08:22 10.02.2020 О том, что двое детей стали жертвами столкновения двух катеров у острова Пхукет в Таиланде, 10 февраля сообщает The Phuket News. Читайте также: В результате столкновения катеров в Таиланде погибли двое детей из РФ — СМИ

08:24 10.02.2020 Всего в результате происшествия пострадали 20 жителей России. Все они были госпитализированы.

08:24 10.02.2020 ЧП произошло из-за того, что в стоявший на пристани катер врезался другой катер с пассажирами.

08:37 10.02.2020 Информацию о том, что свыше 20 граждан России пострадали в результате столкновении двух катеров у острова Пхукет, подтвердил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин. Читайте также: При столкновении катеров в Таиланде пострадали более 20 туристов из России

08:42 10.02.2020 Детям из России, погибшим при столкновении катеров возле таиландского острова Пхукет, было шесть и 12 лет. Об этом сообщает 10 февраля The Phuket News. Уточняется, что в результате ЧП погибли 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Ещё 22 человека получили травмы. Об этом: Назван возраст детей из России, погибших у острова Пхукет

08:50 10.02.2020 «Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», — цитирует Владимира Пронина РИА Новости.

08:57 10.02.2020 В сети появилось видео столкновения двух катеров у острова Пхукет в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из РФ, еще более 20 человек пострадали. Читайте подробнее: В сети появилось видео столкновения катеров в Таиланде

08:57 10.02.2020 Скорая помощь. Тайланд. (сс) Jeffrey Beall

09:50 10.02.2020 Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин ранее уточнил, что в результате происшествия госпитализированы трое жителей Таиланда и 21 житель России. При этом некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники дипмиссии стараются выяснить информацию о пострадавших.

10:29 10.02.2020 В результате столкновения двух катеров в Таиланде пострадал 21 турист из России, сообщили 10 февраля в посольстве РФ. Читайте также: В посольстве уточнили данные о пострадавших на Пхукете туристов из России

10:32 10.02.2020 Одна из поврежденных лодок. thephuketnews.com

10:54 10.02.2020 Проверку по факту гибели двоих детей в результате столкновения двух катеров у острова Пхукет в Таиланде начало Следственное управление следственного комитета России. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ведомства. Следователи установят все обстоятельства происшествия, в результате которого погибли двое детей 6 и 12 лет. Работать они будут в тесном контакте с внешнеполитическим ведомством России. Подробности в материале: СКР проводит проверку по факту гибели детей в Таиланде

11:20 10.02.2020 В Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали подробности столкновения двух катеров в Таиланде. Читайте подробнее: В АТОР рассказали подробности ЧП с российскими туристами в Таиланде

12:10 10.02.2020 Столкновение катеров в Таиланде унесло жизни двух детей из Челябинска. Это брат и сестра, сообщили журналистам источники в дипломатических кругах. По данным РИА Новости, это шестилетняя девочка и мальчик 12 лет. Они брат и сестра. Подробности в материале: В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из Челябинской области

12:24 10.02.2020 Власти Челябинской области окажут помощь родителям двух детей, погибших в Таиланде при столкновении катеров. Об этом журналистам заявила глава областного минсоцотношений Ирина Буторина. Читайте подробнее: Челябинские власти помогут родителям погибших в Таиланде детей

12:55 10.02.2020 Полиция на месте происшествия. thephuketnews.com

13:39 10.02.2020 В Таиланде при столкновении двух скоростных катеров погибли двое детей из Челябинска. Это 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Как пишет Znak.com мальчик обучался в одном из лицеев города. А девочка ходила в школу танцев и готовилась стать первоклассницей. Подробности в материале: Погибшая в Таиланде девочка готовилась стать первоклассницей

14:25 10.02.2020 Трагедию в Таиланде граждане России обсуждают в соцсетях. «Господи, какая трагедия, даже подумать страшно», — пишет пользователь в паблике «Мы живём в Таиланде» в соцсети «ВКонтакте».

14:32 10.02.2020 Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с туристами из России у острова Пхукет. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ. «Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении. Подробности в материале: СК РФ возбудил дело по факту столкновения катеров в Таиланде

15:05 10.02.2020 Глава СК России Александр Бастрыкин. sledcom.ru

15:17 10.02.2020 Погибшие при столкновении катеров в Таиланде российские дети были братом и сестрой. Об этом сообщили 10 февраля представители посольства РФ в Таиланде. «Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, — брат и сестра», — сказали в посольстве РИА Новости. Читайте подробнее: Посольство РФ: погибшие в Таиланде дети — брат и сестра

17:29 10.02.2020 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с российскими гражданами в Королевстве Таиланд, на контроль в центральном аппарате ведомства.

17:50 10.02.2020 Полиция Таиланда опубликовала списки пострадавших при столкновении двух катеров на Пхукете, пишет РБК. В списке около 20 человек, туристы из России, взрослые и дети: Владислав Те (39 лет), Надежда Те (32 года), М. (13 лет), А. (7 лет), Александр Ерхов (52 года), Татьяна Ерхова (52 года), Д. (11 лет), Андрей Бодров (28 лет), Дмитрий Баранников (26 лет), Антон Петрушин (27 лет), Арина Пупыгина (23 года), Азамат Исиналинов (29 лет), Жанна Бологина (37 лет), М. (17 лет), Ирина Маркисонова (41 год), Л. (12 лет), Наталия Ли (38 лет), Ольга Баранова (37 лет). «С болями в спине была госпитализирована 38-летняя Екатерина Минкина. Позднее обследование показало, что у нее нет переломов, и женщину выписали из больницы», — отмечает источник. Напомним, в результате ЧП погибли 12-летний мальчик и девятилетняя девочка из России.

17:55 10.02.2020 Двадцать человек были доставлены в больницу после столкновения катеров. Фото: thephuketnews.com

18:12 10.02.2020 Министерство туризма и спорта Таиланда выплатит компенсации родственникам двух российских детей, погибших при столкновении скоростных катеров возле острова Пхукет. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов. По его данным, в инциденте пострадали 20 граждан России, из них 19 уже выписаны из медицинских учреждений. Доставкой тел погибших детей в РФ будет заниматься российское посольство.

18:29 10.02.2020 Среди пострадавших в столкновении катеров в Таиланде оказались, в том числе жители Нижегородской области. Портал NN.RU сообщает, что это 41-летняя нижегородка Ирина М. с 12-летним сыном, а также еще двое нижегородцев — Мария Болотина, 17 лет, и Жанна Болотина, 37 лет.

19:42 10.02.2020 Посетители страницы в Facebook Посольства РФ в Таиланде остро отреагировали на трагедию во время столкновения катеров. «Как ни хотелось посетить острова — мы не поехали, ибо сколько раз слышали о столкновениях <…> твёрдо решили никуда не ехать. И все туристы должны объединиться и забанить этот поганый кровавый промысел хотя бы на неделю, чтобы эти черти оценили ущерб и приняли меры безопасности наконец. Иначе все так и будет», — пишет пользователь с ником Puerto Muerto.

19:44 10.02.2020 «Тайцы не соблюдают технику безопасности, они гоняют на катерах и наклоняют их, а затем ржут, когда вода обливает вас…» — подтверждает Svetlana Mir.

19:46 10.02.2020 Одна из поврежденных во время ЧП лодок. atorus.ru

20:41 10.02.2020 Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина сообщила, что погибшие в Таиланде брат и сестра жили в Москве, хотя у них была челябинская прописка, сообщает портал 74.ru. «Семья переживает просто ужасную трагедию — поехать на отдых и потерять двух детей», — сказала чиновница. По ее словам, региональное министерство социальных отношений окажет «всё необходимое сопровождение, всю необходимую поддержку, ну и о материальной помощи тоже поговорим».

21:10 10.02.2020 Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина отметила, что вопрос транспортировки тел погибших в Таиланде детей решает страховая компания. «Компания готова выполнить все обязательства по страховке. В настоящее время ждем подтверждения от страховой компании, которая утверждает, что покроет все расходы, в том числе по доставке (тел) детей в Российскую Федерацию. При возникновении сложностей мы окажем всю необходимую поддержку», — цитирует чиновницу РИА Новости.

22:43 10.02.2020 «Специалисты социальной защиты выходят на связь с родственниками детей для того, чтобы обсудить, каким образом будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и материальная, и психологическая, — говорится в сообщении на сайте министерства социальных отношений Челябинской области. — Все меры социальной поддержки родителям погибших детей будут оказаны».

09:15 11.02.2020 Погибшие в Таиланде при столкновении двух катеров брат и сестра из Челябинска будут доставлены на Урал не раньше, чем через десять дней. Об этом заявила журналистам детский омбудсмен Евгения Майорова. Читайте подробнее: Погибших в Таиланде детей привезут в Челябинск через 10 дней

09:24 11.02.2020 Журналистов призывают не беспокоить семью, которая потеряла в Таиланде двух своих детей. Об этом написала в Facebook челябинский детский омбудсмен Евгения Майорова. Читайте также: Журналистов просят не тревожить семью погибших в Таиланде детей

09:32 11.02.2020 В Челябинске с родственниками двух погибших в Таиланде детей работает психолог. Об этом в Facebook написала Евгения Майорова — областной детский омбудсмен. По её словам, на связи с ними находится специалист медицины катастроф МЧС. Об этом: С родственниками погибших в Таиланде детей работает психолог

12:17 11.02.2020 Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, которые погибли при столкновении двух туристических катеров у острова Пхукет, порядка 140 тыс. долларов. Об этом 11 февраля сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов РИА Новости. Соснов рассказал, что на катере находились 36 туристов из России. «В столкновении погибли двое российских детей: столкновение было почти лобовое, а дети находились на носу катера», — добавил он. Читайте подробнее: Власти Таиланда выплатят семье погибших детей $140 тыс

15:10 11.02.2020 «Давайте будем уважать чужое горе», — обратилась к читателям уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова на своей странице в Facebook.

15:38 11.02.2020 Уполномоченная по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова. Фото из «инстаграма» губернатора Челябинской области alexeytexler. official

15:56 11.02.2020 Капитаны судов, столкнувшихся в Таиланде, выпущены под залог. Им предъявлено обвинение в неосторожном вождении, повлекшем смерть одного и более лиц, сообщил ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Читайте также: Капитанов столкнувшихся судов в Таиланде отпустили под залог

17:08 11.02.2020 Сумма залога не уточняется.