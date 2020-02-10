Барнаул, 10 февраля, 2020, 05:16 — ИА Регнум. Прогнозы синоптиков о возобновлении снегопадов в Алтайском крае оправдались. В ночь на 10 февраля осадки возобновились. После двух дней плюсовой температуры сугробы в Барнауле заметно осели, но к утру вновь всё запорошило снегом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Утро в барнаульском дворе

Существует большая вероятность схода снега с крыш и козырьков подъездов. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в течение 10 февраля в регионе возможен мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильный, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра по югу до 18 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Похолодание.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Утро в Барнауле

«Переменчивая погода на территории региона и обильное выпадение снега привело к тому, что на крышах домов образовались толстые снежные покровы, которые оказывают сильное давление на конструкции кровли. Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю призывают управляющие компании и владельцев частных домовладений своевременно и регулярно производить очистку от снега крыш зданий, а граждан — к осторожности на улице», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Барнаул. Утро. Деревья в снежных кружевах

Они также дали советы гражданам:

«Если услышали подозрительный шум сверху — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега, ледяной глыбы или сосулек. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием. Ни в коем случае нельзя проходить вдоль здания за оградительной лентой».
ГУ МЧС по Алтайскому краю
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Барнаул. Яблоня под снегом

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады на Алтае идут с небольшими перерывами уже более месяца и неоднократно становились причиной нарекания к работе властей и дорожных служб. ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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