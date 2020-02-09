Санкт-Петербург, 9 февраля, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило штормовое предупреждение на понедельник, 10 февраля, в связи с резким ухудшением погодных условий, которые могут представлять опасность для водителей и пешеходов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Согласно данным синоптиков, на которые ссылаются спасатели, 10 февраля в Петербурге ожидается мокрый снег и морось, утром и днем — мокрый снег с дождем.

Также прогнозируется усиление юго-западного и южного ветра скоростью до 8−13 м/с, в порывах до 15−20 м/с.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Петербурге в ночь на 10 февраля составит −1…+1 гр., днем +1…+3 гр.

«На дорогах местами гололедица. Будьте внимательны и осторожны!», — призывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Водителям посоветовали по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а если это невозможно — быть предельно внимательными при дорожном движении.

В Ленинградской области утром и днем также умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. Ветер такой же силы и направления, как в Петербурге. Температура воздуха в течение суток −2…+3 гр. На дорогах местами гололедица.