Москва, 31 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

31 марта

31 марта 1943 года Красная армия захватила важнейший узел немецкой обороны станицу Анастасиевская на Кубани.

31 марта 1944 года войска левого крыла 3-го Украинского фронта при поддержке десанта Черноморского флота освободили город Очаков в Николаевской области.

31 марта 1945 года завершилась Верхне-Силезская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта. Войска левого крыла фронта, выйдя на линию Штрелен — Нейсе — Ратибор, закрепились в предгорьях Судет. Таким образом было полностью завершено освобождение территории будущей Польской Народной Республики.

Войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии завладели городом Нитра, форсировали реку Ваг и заняли город Таланта.

Войска 3-го Украинского фронта в Венгрии овладели городами Вашвар, Керменд и Сентготтард, а южнее озера Балатон совместно с войсками болгарской армии заняли город Чурго.