Война: полностью освобождена территория будущей Польши
Москва, 31 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
31 марта
31 марта 1943 года Красная армия захватила важнейший узел немецкой обороны станицу Анастасиевская на Кубани.
31 марта 1944 года войска левого крыла 3-го Украинского фронта при поддержке десанта Черноморского флота освободили город Очаков в Николаевской области.
31 марта 1945 года завершилась Верхне-Силезская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта. Войска левого крыла фронта, выйдя на линию Штрелен — Нейсе — Ратибор, закрепились в предгорьях Судет. Таким образом было полностью завершено освобождение территории будущей Польской Народной Республики.
Войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии завладели городом Нитра, форсировали реку Ваг и заняли город Таланта.
Войска 3-го Украинского фронта в Венгрии овладели городами Вашвар, Керменд и Сентготтард, а южнее озера Балатон совместно с войсками болгарской армии заняли город Чурго.