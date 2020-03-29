Москва, 30 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

30 марта

30 марта 1943 года в ходе ударов авиации Черноморского флота в районе Севастополя были потоплены и повреждены 3 транспорта, 2 десантные баржи и много малых судов противника.

30 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта пытались ликвидировать окружённую севернее Каменец-Подольского группировку противника, состоящую из двадцати дивизий (в том числе девяти танковых и одной моторизованной). Полностью уничтожить вражеские войска не удалось, поскольку противник контрударом из района Бучач прорвал окружение и отвёл окружённые силы на запад.

Черноморский флот высадил десант на остров Первомайский и в порту города Очаков в Николаевской области.

30 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта, завершив разгром группировки противника, заняли город и военно-морскую базу Данциг (Гданьск).

Силы 1-го Белорусского фронта ликвидировали кюстринский выступ противника. 8-я гвардейская армия овладела крепостью Кюстрин. Красная армия смогла соединить плацдармы южнее и севернее города Кюстрин и расширить их по фронту до 44 км и в глубину до 10—12 км. Это сыграло важную роль в Берлинской операции.