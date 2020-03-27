Москва, 28 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

28 марта

28 марта 1943 года завершилось наступление войск Центрального фронта на орловском направлении. Левое крыло фронта продвинулось на 150 км.

Орловский фронт вновь переименован в Брянский фронт.

28 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили город Николаев.

Силы 1-го Украинского фронта заняли город Черновицы.

Войска 2-го Украинского фронта, наступая на Яссы и Кишинев, создав угрозу окружения, вынудили 6-ю немецкую и 3-ю румынскую армии отступить от реки Южный Буг. Таким образом, силы 3-го Украинского фронта получили возможность развить наступление на Одесском направлении.

28 марта 1945 года части 2-го Украинского фронта, овладев городами Дьер и Комаром, полностью очистили от противника южный берег Дуная от Эстергома до устья реки Малый Дунай (южный).

Войска правого крыла 3-го Украинского фронта форсировали реку Раба и выбили противника из укрепленных им позиций. 2-я танковая армия немцев, прикрывавшая надьканижское направление, была охвачена с севера и начала отступление.

Войска 2-го Белорусского фронта на севере Польши освободили город и порт Гдыня.