Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 10 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 10 февраля: в 1942 году заработала железнодорожная ветка Войбокало — Кобона. В 1945 году началась Восточно-Померанская наступательная операция.

Восточно-Померанская наступательная операция продлилась более 50 суток. 10 февраля 1945 года Красная армия начала разгром гитлеровцев с плацдарма на реке Висла в направлении на Штеттин.