Москва, 26 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

26 марта

26 марта 1943 года Красной армии удалось остановить наступление немецкой группы армий «Юг» из района южнее Харькова, начавшееся в феврале.

26 марта 1944 года началась Одесская наступательная операция 3-го Украинского фронта и Черноморского флота против немецких и румынских войск на юге Украины. По её итогам Красная армия продвинулась на 180 км, освободила Николаевскую и Одесскую области, а также часть Молдавии.

В ходе боёв за город Николаев Черноморский флот скрытно, на рыбацких лодках, высадил в порту города десант в составе 67 человек под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. Заняв несколько зданий порта, бойцы за двое суток отбили 18 атак противника и уничтожили порядка 700 вражеских солдат. К моменту подхода основных сил Красной армии в живых осталось 11 десантников. В 1945 году 55 бойцов десанта были удостоены звания «Герой Советского Союза».

Войска 1-го Украинского фронта освободили города Каменец-Подольский, Михалполь, Бар, Козлов и Золотники в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Силы 2-го Украинского фронта форсировали реку Днестр и вышли на государственную границу с Румынией у реки Прут, на участке Хотин — Скуляны длиной 85 км.

26 марта 1945 года войска 3-го Белорусского фронта завершили ликвидацию вражеских частей, окружённых в районе Браунсберга на побережье залива Фришгаф, и начали подготовку наступления против кенигсбергской группировки противника.

Войска 2-го Белорусского фронта завязали бои на окраинах Данцига.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, разгромив основные силы немецкой группы армий «Юг», развернули наступление на венском направлении.