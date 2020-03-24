Москва, 25 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

25 марта

25 марта 1944 года на территории СССР сформирована 1-я добровольческая румынская пехотная дивизия имени Тудора Владимиреску.

Войска 1-го Украинского фронта освободили административный центр Хмельницкого района город Проскуров (Хмельницкий) и завязали бои на окраинах города Каменец-Подольский.

25 марта 1945 года началась Братиславская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта с участием Дунайской военной флотилии, 1-й и 4-й румынских армий, в ходе которой войска Красной армии продвинулись на 200 км и разгромили 9 дивизий противника. Части 2-го Украинского фронта, прорвав оборону немцев западнее Будапешта в горах Вэртэшхэдьшэг, во взаимодействии с Дунайской флотилией разгромили группировку противника в районе Эстергом и заняли города Эстергом, Несмей, Фельше-Галла, Тата.

Войска 3-го Украинского фронта овладели городом и железнодорожной станцией Варошлед севернее озера Балатон.

Войска 2-го Белорусского фронта завладели пригородом Данцига — Олива.

Войска 3-го Белорусского фронта заняли город Хайлигенбайль (Мамоново) южнее Кёнигсберга.