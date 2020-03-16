Москва, 17 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

17 марта

17 марта 1944 года Красная армия вступила на территорию Молдавии.

Войска 1-го Украинского фронта освободили город Дубно в Ровненской области.

Силы 2-го Украинского фронта освободили города Брацлав, Томашполь, Крижополь, Чечельник, Песчана, Ново-Украинка, Добровеличковка в Винницкой и Кировоградской областях.

17 марта 1945 года части 2-го Украинского фронта с боями охватывали эстергомско-товарошскую группировку 6-й немецкой армии.

Войска правого крыла 3-го Украинского фронта вклинились в оборону противника на 10 км и расширили фронт прорыва до 30 км.

Командование 3-го Белорусского фронта получило директиву Ставки об ударе по крепости Кёнигсберг 28 марта.