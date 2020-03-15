Москва, 16 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

16 марта

16 марта 1943 года войска Воронежского фронта оставили Харьков. Силы советской 3-й танковой армии, попавшие в окружение южнее города, с боями отступили за реку Северский Донец.

Войска Западного фронта освободили несколько населенных пунктов в Смоленской области.

Авиация Балтийского флота бомбила аэродромы противника и поставила минные заграждения в районе Таллина и Хельсинки.

16 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили города Немиров и Тывров в Винницкой области, успешно отразив контратаки противника на проскуровском направлении.

Силы 2-го Украинского фронта вышли на железную дорогу Жмеринка — Одесса и освободили города Вапнярка, Бобринец, Ровное в Винницкой и Кировоградской областях.

16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция войск левого крыла 2-го и 3-го Украинских фронтов и Дунайской военной флотилии при участии болгарских и югославских войск. Целью наступление было завершение разгрома немецких войск в западной части Венгрии и овладение Веной. В ходе операции Красная армия разгромила 32 дивизии групп армий «Юг» и «Е». Германия оказалась лишена доступа к важным источникам сырья.

Войска 1-го Белорусского фронта вели бои с целью ликвидации плацдарма противника на восточном берегу реки Одер и вражеской группировки, блокированной в городе Альтдамм.