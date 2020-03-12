Москва, 13 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM
Война

13 марта

13 марта 1943 года Красная армия освободила ряд населённых пунктов в районе Вязьмы.

Авиация Черноморского флота заминировала Керченский пролив.

Брянский фронт был переименован в Орловский фронт.

13 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта, форсировав Днепр, освободили город Херсон.

Силы 1-го Украинского фронта освободили города Скалат, Липовец, Ильинцы, Дашев в Тернопольской и Винницкой областях.