Война: авиация Черноморского флота заминировала Керченский пролив
Москва, 13 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
13 марта
13 марта 1943 года Красная армия освободила ряд населённых пунктов в районе Вязьмы.
Авиация Черноморского флота заминировала Керченский пролив.
Брянский фронт был переименован в Орловский фронт.
13 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта, форсировав Днепр, освободили город Херсон.
Силы 1-го Украинского фронта освободили города Скалат, Липовец, Ильинцы, Дашев в Тернопольской и Винницкой областях.