Москва, 11 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

11 марта

11 марта 1943 года на подступах к Харькову 3-я танковая армия Воронежского фронта вела упорные оборонительные бои с противником, обходившим город с севера и запада и наступавшим в восточном направлении. К востоку от Харькова части Воронежского фронта отошли на рубежи Золочев — Липцы и Краснополье — Золочев.

Красная армия освободила 16 населённых пунктов в Смоленской области.

11 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили город Берислав в Херсонской области.