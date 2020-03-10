Война: войска Воронежского фронта ведут бои на подступах к Харькову
Москва, 11 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
11 марта
11 марта 1943 года на подступах к Харькову 3-я танковая армия Воронежского фронта вела упорные оборонительные бои с противником, обходившим город с севера и запада и наступавшим в восточном направлении. К востоку от Харькова части Воронежского фронта отошли на рубежи Золочев — Липцы и Краснополье — Золочев.
Красная армия освободила 16 населённых пунктов в Смоленской области.
11 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили город Берислав в Херсонской области.