Москва, 7 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

7 марта

7 марта 1942 года авиация Балтийского флота заминировала выходы из военно-морской базы в Хельсинки, занятой финско-германским флотом.

7 марта 1943 года Красная армия западнее и северо-западнее Гжатска заняла 24 населенных пункта.

7 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили районный центр и крупную железнодорожную станцию Подволочисск в Тернопольской области и ещё более 200 населенных пунктов.

7 марта 1945 года войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили город Банска-Штявница.