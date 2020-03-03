Москва, 4 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

4 марта

4 марта 1942 года силы правого крыла и центра Калининского фронта продолжали наступление на холмскую и велижскую группировки противника.

4 марта 1943 года началась Харьковская оборонительная операция войск Воронежского и Юго-Западного фронтов. К 25 марта противнику удалось захватить Харьков и Белгород, продвинувшись на 100−150 км и отбросив силы Воронежского фронта на южную линию Курского выступа.

Красная армия западнее Ржева завладела железнодорожными станциями Оленино и Чертолино, тем самым полностью освободив железную дорогу Москва — Ржев — Великие Луки.

Войска Северо-Западного фронта начали наступление в районе города Старая Русса.

4 марта 1944 года завершилась Старорусско-Новоржевская наступательная операция войск 2-го Прибалтийского фронта, в результате которой они продвинулись на 160 км.

Началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция сил 1-го и 2-го Украинских фронтов. В результате неё части Красной армии продвинулись на 80−350 км, вышли к Карпатам и рассекли фронт противника на две части.

4 марта 1945 года передовые части 1-го Белорусского фронта, разделив померанскую группировку противника, вышли к побережью Балтийского моря западнее Кольберга. Главные силы фронта повернулись на запад для наступления к реке Одер.