Москва, 3 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

3 марта

3 марта 1942 года в рамках Ржевско-Вяземской операции началось наступление войск Калининского фронта против немецкой 9-й армии.

3 марта 1943 года Красная армия освободила Ржев.

Войска Воронежского фронта в Сумской и Харьковской областях продвинулись на рубеж Верхняя Сыроватка — Лебедин — Опошня — Охочае.

Силы правого крыла Юго-Западного фронта из-за контратаки противника вынуждены были отойти к реке Северный Донец, вследствие чего под ударом оказались наступающие на запад войска Воронежского фронта.

3 марта 1944 года Красная армия на Украине освободила город Ямполь в Хмельницкой области.