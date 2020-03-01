Москва, 2 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

2 марта

2 марта 1943 года началась Ржевско-Вяземская операция войск Калининского и Западного фронтов, в ходе которой Красная армия, преследуя отступающего врага, ликвидировала ржевско-вяземский выступ немецких войск и отбросила противника на 100−130 км.

Красная армия освободила город Севск в Брянской области.

2 марта 1944 года по приказу Ставки войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов перешли к обороне.