Москва, 1 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

1 марта

1 марта 1942 года ленинградские партизаны отправили в блокадный город обоз из 200 саней с продовольствием.

1 марта 1944 года войска Ленинградского фронта продвинулись к городам Пскову и Острову, где натолкнулись на заранее подготовленные оборонительные рубежи противника.

Войска 2-го Прибалтийского фронта вели бои в районах Остров, Новоржев и Пустошка.

Командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Ватутин при объезде войск попал в засаду, устроенную украинскими националистами. В ходе перестрелки он был тяжело ранен в бедро и 15 апреля скончался в госпитале.

1 марта 1945 года войска 1-го Белорусского фронта в рамках Восточно-Померанской операции начали наступление из района юго-западнее Арнсвальде в направлении на Кольберг и Голлнов, в первый же день прорвав оборону противника.