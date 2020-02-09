Салехард, 9 февраля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. На Ямале стоимость билетов по субсидируемым авиарейсам будет фиксированная — до 10 тыс. рублей. С 2020 года добавляются прямые субсидируемые рейсы из Нового Уренгоя и Салехарда в Сочи. Об этом сообщил в своём послании ямальским парламентариям и представителям власти губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба главы региона Субсидируемые правительством ЯНАО авиарейсы

Как отметил глава региона, для ямальцев отдых в солнечных краях не роскошь, а жизненная необходимость. В регионе, где отопительный сезон длится 10 месяцев, не все жители региона могут позволить себе отдых в тёплых краях. Авиаперелёты с пересадками — дорогое удовольствие, особенно для многодетных семей.

Региональная авиакомпания «Ямал» запустила прямые рейсы в Краснодар, Симферополь, Уфу, Омск и Новосибирск. С 2020 года добавляются прямые рейсы в Сочи

Кроме того, билеты авиакомпании «Ямал» на юг будут стоить одинаково — без малого 10 тысяч рублей.

По многочисленным просьбам жителей Ямала из Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда появились субсидированные рейсы в Санкт-Петербург по фиксированной стоимости 7 тысяч рублей.

На 30% с 2020 года стали дешевле вертолётные перевозки по региону. Появится система продажи электронных билетов на внутренних авиарейсах.