Красногорск, 10 февраля, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В аптеки подмосковной Балашихи, где еще неделю назад было практически невозможно купить медицинские маски, начали постепенно завозить товар. Однако в некоторых аптеках цены на маски выросли, причем не по вине аптекарей, которые утверждают, что стоимость товара увеличили поставщики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

С таким положением вещей согласны не все. Например, в круглосуточной аптечной сети «Планета здоровья» масок нет более недели. По заявлению сотрудников, ранее повязки продавались по цене пять рублей за штуку, но сейчас поставщик поднял закупочные цены, и в продаже такие маски могут появиться лишь по цене в 30 рублей за штуку, что не устраивает руководство аптек, поэтому товар пока не завозят.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглосуточная аптека

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в аптеке

В сети аптек «Северная звезда» маски в продаже есть, но за счет перераспределения товара с другой точки, а вот на складе у поставщика повязок пока в наличие нет. В аптечном отделе на территории магазина «Дикси» по ул. Фадеева взрослые маски продают по цене 12 рублей за штуку. Как пояснили сотрудники отдела, это новая поставка. Ранее маски продавались по цене в восемь рублей за штуку. Подорожание объяснили повышением закупочных цен у поставщика.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглосуточная аптека

В социальной аптеке сети «Столичка"на ул. Фадеева масок пока нет. Весь товар был распродан более недели назад. Сотрудники аптеки отметили, что не оставили повязок даже для личного пользования, надеясь на скорую поставку. В аптеке «Живинка», маски также закончились. Последние продавались по цене в 90 рублей за пять штук. Фармацевты отметили, что ждут новых поставок, но складе масок пока нет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели оформляют карту постоянного покупателя

В аптеке «Диалог» на ул. Некрасова маски завезли и продают по 15 рублей за штуку. Неделю назад повязки стоили 10 рублей за единицу товара, но поставщик поднял цены, отметили сотрудники. В аптеку «Вита» маски пока не привезли. В социальной аптеке на ул. Некрасова маски привезли и продают по той же цене, что и ранее — 49 рублей за упаковку из трех штук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в аптеке

В круглосуточной аптеке на Ш. Энтузиастов маски новой поставки подорожали до 20 рублей за штуку. В аптеке «Горздрав» (отдел в ТК на Ш. Энтузиастов) масок в продаже пока нет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в отделе социальной сети аптек Горздрав

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в аптеках Балашихи нехватку масок объясняли отсутствием товара не только на складах поставщиков, но и у производителей.