Москва, 9 февраля, 2020, 02:30 — ИА Регнум. Заявления о необходимости наладить российско-американские отношения звучат дешево, если не подкреплены действиями. Таким образом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политики Алексей Пушков прокомментировал 9 февраля в Twitter заявление нового американского посла в России Джона Салливана.

2001-2009.commerce.gov Джон Салливан

«Для начала он мог бы предложить Вашингтону отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2», — предложил Пушков. — …Слова звучат дёшево, если не подкреплены действиями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый посол США в РФ Джон Салливан заявил о том, что улучшение отношений между двумя странами является главной задачей его работы в новой должности. Соответствующее поручение дал ему при назначении президент США Дональд Трамп.