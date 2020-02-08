Москва, 9 февраля, 2020, 02:17 — ИА Регнум. «Президентом мира» украинского лидера Владимира Зеленского в Европе считают авансом, однако скоро ему придется отвечать на вопрос «Где мир?», заявил 9 февраля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Через пару лет папа римский спросит его: «Ну, и где же мир?» И если Зеленский начнёт объяснять, что ему билецкие мир установить не разрешают, останутся от его имиджа одни рожки да ножки», — заявил Пушков.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году на политическую арену страны вышли радикальные националистические силы. Водрузив на знамена нацистского пособника Степана Бандеру и ему подобных, националисты выступают против мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Действующему украинскому президенту, шедшему на выборы с лозунгами о мире, пока не удалось продемонстрировать независимость от пробандеровского меньшинства.