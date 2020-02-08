Сараево, 9 февраля, 2020, 01:48 — ИА Регнум. Полиция Боснии и Герцеговины расследует обстоятельства кражи 97 млн рублей. Преступная группа из трех граждан Украины опустошила 23 банкомата Сбербанка за 53 часа, сообщает боснийское интернет-издание Zurnal.

Банкомат

Сообщается, что Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии 31 января, уже 2 февраля двое из них были задержаны полицией. Третьему преступнику, Титаренко, удалось покинуть страну и уехать в Венгрию.

За 53 часа пребывания в стране подозреваемые посетили девять городов, в которых сняли деньги с 23 банкоматов Сбербанка, похитив в общей сложности 2,7 млн конвертируемых марок, что эквивалентно 97,24 млн российских рублей.

Около 100 тысяч марок были обнаружены у задержанных. Остальные 2,6 миллиона пока не найдены.