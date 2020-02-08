Киев, 9 февраля, 2020, 01:09 — ИА Регнум. Принятое Комитетом министров Совета Европы решение о процедуре реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами организации разочаровало Украину. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба МИД Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Суть претензий украинской стороны сводится к недовольству тем, что в Европе не хотят замечать «российской агрессии». «Сегодня нет никаких сомнений, что российская вооруженная агрессия должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей организации»,— сообщает украинский МИД.

Подобные решения, убеждены в украинском внешнеполитическом ведомстве, вредны «для будущего общеевропейской правозащитной организации», а также «усугубляют мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы».

Действия организации украинские дипломаты назвали «недальновидными», усиливающими чувство безнаказанности у России, а также способствующими пренебрежению к верховенству права.

Напомним, 29 января в ПАСЕ изменили процедуру введения санкций в отношении стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы. Так, была введена дополнительная процедура, согласно которой при выявлении нарушений Комитет министров и Парламентская ассамблея Совета Европы должны будут проводить совместные консультации, целью которых будет предотвратить введение санкций и добиться от стран-участниц выполнения принципов и обязательств Совета Европы.