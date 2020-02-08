Пожар на складе в центре Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 9 февраля, 2020, 00:51 — ИА Регнум. В складском помещении в центре Санкт-Петербурга возникло возгорание 3-й степени огнестойкости. Об этом сообщает на своём сайте главк МЧС по Санкт-Петербургу.
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Тушение пожара
Пожар возник на складе по адресу Центральный район, Лиговский проспект, дом 50.
«Горит в складском здании складское (помещение), 1-этажном, 3-й степени огнестойкости, размером 15×200 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
В ликвидации возгорания задействованы 8 единиц техники и 38 человек личного состава.
О наличии пострадавших на данный момент не сообщается.