Санкт-Петербург, 9 февраля, 2020, 00:51 — ИА Регнум. В складском помещении в центре Санкт-Петербурга возникло возгорание 3-й степени огнестойкости. Об этом сообщает на своём сайте главк МЧС по Санкт-Петербургу.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Пожар возник на складе по адресу Центральный район, Лиговский проспект, дом 50.

«Горит в складском здании складское (помещение), 1-этажном, 3-й степени огнестойкости, размером 15×200 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации возгорания задействованы 8 единиц техники и 38 человек личного состава.

О наличии пострадавших на данный момент не сообщается.