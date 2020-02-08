Ватикан, 8 февраля, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) состоится в Берлине через два месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«За два месяца после «нормандии» в Париже и, надеюсь, за два перед такой же встречей в Берлине, я просил (Папу Римского) помочь с освобождением украинцев — пленных в Донбассе, в Крыму и России», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ватикан, где провел встречу с Папой Римским. Кроме того, украинский президент должен также встретиться с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

Отметим, ранее в комментарии украинским средствам массовой информации относительно предстоящей встречи с Папой Римским, Владимир Зеленский заявил, что для него эта встреча является «моментом истины»