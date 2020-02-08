Магнитогорск, Челябинская область, 8 февраля, 2020, 22:46 — ИА Регнум. В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.

ГУ МЧС РФ по Ивановской области Пожарный

Локализовали пламя на площади 390 кв. метров. Люди не пострадали. Порядка 50 человек эвакуировались самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник вечером 8 февраля. Горело на площадке Листопрокатного цеха №5.