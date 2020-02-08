Осло, 8 февраля, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Норвегия нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене, говорится в заявлении посольства РФ в Осло, опубликованном на странице российской дипмисии в Facebook.

Per Harald Olsen Шпицберген

Озабоченность, в частности, вызывают введенные ограничения на использование российского вертолёта, направленный исключительно против граждан РФ порядок депортации со Шпицбергена.

Российское посольство отметило также неправомерность установления Норвегией так называемой «рыбоохранной зоны», искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор о Шпицбергене был подписан Норвегией и рядом других стран, в том числе Россией, 9 февраля 1920 года в Париже.

Документ определяет уникальный правовой статус архипелага. Договор признаёт суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, при этом гарантируя права и законные интересы других государств-участников.

Ранее в МИД России заявили, что Норвегия должна соблюдать Договор о Шпицбергене и не препятствовать одинаковому свободному доступу на архипелаг странам — участницам соглашения.

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