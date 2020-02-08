Ханты-Мансийск, 8 февраля, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Крупная энергокомпания ПАО «ФСК ЕЭС» ликвидирует филиал в Югре — компанию «МЭС Западной Сибири». Производственный персонал, обслуживающий электросетевые объекты в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, сохраняется на местах, сообщает пресс-служба «МЭС Западной Сибири».

Www.fsk-ees.ru Электросетевые объекты, которые находятся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании МЭС Западной Сибири.

Речь идёт о слиянии западносибирского и уральского подразделений, поясняет «Сургутинформ ТВ». Все предприятия «МЭС Западной Сибири» будут переданы в управление «МЭС Урала», с пропиской в Екатеринбурге. Делается это с целью повышения эффективности системы управления, поясняют в югорском филиале компании.

В столице Среднего Урала будет создана дирекция Западной Сибири, с центром в Сургуте, в которую предложат перейти работникам исполнительного аппарата югорского предприятия.

Ликвидация «МЭС Западной Сибири» завершится до 12 июня 2020 года.

В подчинении «МЭС Западной Сибири» находятся четыре предприятия магистральных электросетей (ПМЭС), расположенных в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Тюменской области, сообщается на сайте компании. На предприятии трудится две тысячи человек. Основной собственник — ПАО Россети».