Бангкок, 8 февраля, 2020, 19:09 — ИА Регнум. В посольстве Российской Федерации в Таиланде отреагировали на новости о стрельбе в торговом центре «Терминал-21» в городе Накхонратчасима (Корат). По имеющейся у дипломатического ведомства информации, в результате ЧП никто из граждан России не пострадал.

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«Информации о (пострадавших) россиянах … нет», — сообщил источник ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима погибли 17 человек, еще более 20 получили ранения.

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